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Порошенко: цель гибридной войны РФ - подорвать устои всего демократического мира

Новости » Политика    07.11.2018 - 11:50
Фото: Петр Порошенко (twitter.com/STsegolko)
Фото: Петр Порошенко (twitter.com/STsegolko)

Порошенко заявил, что Украина остается главным сдерживающим фактором от дальнейших агрессивных планов РФ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что цель гибридной войны Российской Федерации (РФ) заключается в том, чтобы подорвать устои всего демократического мира. Об этом Порошенко заявил в ходе выступления на Международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед", передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы государства, на данный момент Украина остается главным сдерживающим фактором от дальнейших агрессивных планов Кремля.

"РФ не собирается играть в игры - ради своих маниакальных идей она готова применять самые циничные и жестокие методы. Ибо цель гибридной войны - подорвать устои всего демократического мира. Россия не имеет собственной идеи, привлекательной для других. Но она хорошо разрушает чужие идеи", - отметил Порошенко.

 

Міжнародна конференція «Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для успішного руху вперед»

Опубліковано Петром Порошенком Середа, 7 листопад 2018 р.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам Порошенко, Украина остается щитом, который защищает границы Европы от планов Кремля.

Добавим, по словам архиерея Константинопольской церкви, представителя Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей Иова, агрессия РФ стала тем фактором, который повлиял на решение Константинополя активизировать усилия по предоставлению автокефалии для Украины.

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Новости Украины Порошенко ПетрРоссийская Федерация
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