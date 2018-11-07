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Порошенко: Україна перетворилася на де-факто східний фланг НАТО

Новини » Політика    07.11.2018 - 13:45
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко зазначив, що реваншистська політика РФ проти України стала спільним викликом для євроатлантичної безпеки

Президент України Петро Порошенко зазначив, що Україна перетворилася на де-факто східний фланг НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Як зазначається, під час виступу на Міжнародній конференції високого рівня "Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для успішного руху вперед" Порошенко зазначив, що без сильної України не може бути й мови про стабільний євроатлантичний простір.

"Нині нема, на щастя, тих, хто буде заперечувати, що реваншистська політика Кремля проти України стала спільним викликом для євроатлантичної безпеки. Як і те, що без сильної України, яка уже зараз перетворилася на де факто східний фланг НАТО, точно не може бути й мови про стабільний євроатлантичний простір", - сказав Порошенко.

Порошенко також додав, що Росія відшліфовує на окупованому Донбасі та в незаконно анексованому Криму технології, які загрожують не лише Україні.

"Окупований Крим став базою для російських крилатих ракет. Куди вони далі, лише на Україну полетять? Чи в Сирію? Чи до країн Середземного моря, щоб окреслити там свою російську зону впливу, зону контролю?", - додав Порошенко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами Порошенка, РФ намагається забезпечити реванш проросійських сил в Україні на виборах-2019.

Додамо, за словами Порошенка, мета гібридної війни РФ полягає у підриві устоїве всього демократичного світу.

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