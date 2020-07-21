У Порошенко требуют не рассматривать на внеочередной сессии языковой законопроект

"Пятая колонна" не оставляет попыток начать атаку на закон про украинский язык. Нардепы намерены рассмотреть изменения в закон о языке на внеочередной сессии. Об этом говорится в обращении "Европейской солидарности" на сайте политсилы.

"Генеральный штаб наступления на язык расположен в Кремле. Там никак не могут смириться с существованием украинского народа, Украинского государства и украинского языка. Президент и Верховный главнокомандующий не может идти в их фарватере", - заявляют в политсиле.

"Европейская солидарность" требует власть занять государственническую позицию и не инициировать вынесение этого вопроса на внеочередную сессию.

"Мы обращаемся ко всем народным депутатам, прежде всего из фракции "Слуга народа" с настойчивым призывом не подписываться под обращением о внеочередной сессии, где в повестке дня был бы пересмотр языкового законодательства", - добавляют в "ЕС".

У Порошенко предупреждают о массовых акциях протеста в случае, если власть допустит внеочередную сессию по языковому вопросу.

"Пересмотр закона про украинский язык - это красная линия. Нарушение ее приведет к существенному обострению общественно-политической ситуации", - резюмируют в партии.

Напомним, ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии РБК-Украина сообщила, что скандальный "языковой" законопроект нардепа Максима Бужанского не будут выносить на рассмотрение парламента осенью, когда начнется новая сессия. Выносить его на голосование осенью нет смысла.

Отметим, законопроект Бужанского предусматривает отсрочку перехода русскоязычных 5-11 классов на украинский язык до 2023 года и уменьшение количества предметов, которые должны преподаваться на украинском.

Документ внесли в повестку дня Рады на прошлой неделе, но народные избранники не успели его рассмотреть до закрытия сессии.

Кроме того, ранее на протесте против законопроекта Бужанского под Радой произошли столкновения с правоохранителями.