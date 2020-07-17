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Протест под Радой: между полицией и протестующими произошла потасовка

Киев, Пятница 17 июля 2020 10:30
Протест под Радой: между полицией и протестующими произошла потасовка
Фото: потасовка под Радой (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Около 50 участников акции пытались попасть с палками в Раду

Возле здания Верховной рады проходит акция протеста из-за "языкового" законопроекта. В ходе протеста произошла потасовка между протестующими и правоохранителями

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Около 50 участников акции пытались попасть с палками в Раду, но полиция их останавливала.

Фото: потасовка под Радой (Виталий Носач, РБК-Украина)

Корреспондент издания сообщает, что правоохранители в отношении протестующих использовали резиновые дубинки. Информации о пострадавших нет.

Сутички під Радою

Другий день під Радою триває акція проти скандального законопроєкту про мову від Бужанського. Сьогодні його мають розглядати. Якщо, звичайно, встигнуть. Сьогодні людей значно менше, але уже відбулися сутички активістів з поліцією. Більше фото та відео тут: https://24tv.ua/pid-radoyu-protestuyut-proti-movnogo-zakonoproyektu-buzhanskogo_n1379366

Опубліковано 24 Канал Пʼятниця, 17 липня 2020 р.

Отметим, под Радой собрались около 1000 человек, которые уже второй день протестуют из-за "языкового" законопроекта.

Напомним, вчера около сотни людей пришли под здание парламента, где устроили митинг против законопроекта депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского.

Источники РБК-Украина рассказывали, что Рада планирует рассмотреть законопроект Бужанского этой неделе, чтобы успеть к началу нового учебного года.

Отметим, раскритиковал этот законопроект языковой омбудсмен и призвал снять его с рассмотрения парламента.

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