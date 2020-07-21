У Порошенка вимагають не розглядати на позачерговій сесії мовний законопроект

"П’ята колона" не полишає спроб розпочати атаку на закон про українську мову. Нардепи мають намір розглянути зміни до закону про мову на позачерговій сесії. Про це йдеться у зверненні "Європейської солідарності" на сайті політсили.

"Генеральний штаб наступу на мову розташований у Кремлі. Там ніяк не можуть змиритися з існуванням українського народу, Української держави та української мови. Президент і Верховний головнокомандувач не може йти в їхньому фарватері", - заявляють в політсилі.

"Європейська солідарність" вимагає від влади зайняти державницьку позицію і не ініціювати винесення цього питання на позачергову сесію.

"Ми звертаємося до всіх народних депутатів, насамперед із фракції "Слуга народу" із наполегливим закликом не підписуватися під зверненням щодо позачергової сесії, де в порядку денному був би перегляд мовного законодавства", - додають у "ЄС".

У Порошенка попереджають про масові акції протесту у разі, якщо влада допустить позачергову сесію з мовного питання.

"Перегляд закону про українську мову - це червона лінія. Порушення її призведе до істотного загострення суспільно-політичної ситуації", - резюмують в партії.

Нагадаємо, раніше заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в коментарі РБК-Україна повідомила, що скандальний "мовний" законопроект нардепа Максима Бужанського не будуть виносити на розгляд парламенту восени, коли почнеться нова сесія. Виносити його на голосування восени немає сенсу.

Зазначимо, законопроект Бужанського передбачає відтермінування переходу російськомовних 5-11 класів на українську мову до 2023 року та зменшення кількості предметів, які мають викладатися українською.

Документ внесли до порядку денного Ради минулого тижня, але народні обранці не встигли його розглянути до закриття сесії.

Крім того, раніше на протесті проти законопроекту Бужанського під Радою сталися сутички з правоохоронцями.