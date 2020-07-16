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Рада все же рассмотрит скандальный "языковый" законопроект

Киев, Четверг 16 июля 2020 19:54
Рада все же рассмотрит скандальный "языковый" законопроект
Фото: Максим Бужанский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Документ рассмотрят 17 июля

Верховная рада все же рассмотрит скандальный "языковый" законопроект, предложенный нардепом от "Слуги народа" Максимом Бужанским. Законопроект №2362 внесли в повестку дня Рады на 17 июля.

Об этом говорится на сайте аппарата Верховной рады.

Так, народные избранники завтра возьмутся за закон, предусматривающий отсрочку перехода русскоязычных классов на украинский язык обучения, а также уменьшение количества предметов, которые будут преподаваться на украинском.

Против этого законопроекта выступил языковой омбудсмен Тарас Кремень, который призвал парламент отказаться от рассмотрения документа. Кремень рассказал, что документ Бужанского не прошел профильный комитет по вопросам образования и не имеет поддержки в Министерстве образования и науки.

Отметим, изначально планировалось, что этот законопроект рассмотрят на заседании 16 июля, но документ в повестку дня не попал.

При этом сегодня под Верховной радой прошла акция протеста против принятия скандального документа.

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