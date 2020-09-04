У Порошенко требуют создания ВСК по причастности чиновников к экстрадиции "вагнеровцев"

"Европейская солидарность" требует немедленно создать временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию фактов причастности высших должностных лиц Украины к экстрадиции "вагнеровцев" из Беларуси в Россию.

Об этом заявил народный депутат фракции "Евросолидарность" Владимир Арьев на пленарном заседании в пятницу., передает сайт политсилы.

"Мы требуем немедленно создать ВСК. Прямо сейчас поставьте это на голосование. Создайте временную следственную комиссию, чтобы родственники (погибших от рук "вагнеровцев" - ред.) могли узнать правду. Если нет, то эти документы будут немедленно обнародованы", - заявил Арьев.

Депутат напомнил, что представители Офиса президента Украины опровергали участие украинских спецслужб к операции, в результате которой "вагнеровцы" должны были оказаться в Украине, где их планировали задержать. Однако, по его слова - это неправда.

Он сообщил, что у "Евросолидарности" есть неопровержимые доказательства, что представители Украины причастны к экстрадиции "вагнеровцев" из Беларуси в РФ.

"У нас есть неопровержимые доказательства того, что это действительно была спецоперация украинских спецслужб", - сказал Арьев.

Он также напомнил, что на сайте Верховной рады зарегистрирована петиция от родственников погибших военнослужащих Украины с просьбой разобраться с убийцами их близких.

Напомним, 33 боевиков ЧВК "Вагнера" задержали под Минском еще в конце июля, местные силовики обвинили их в подготовке массовых беспорядков.

Как писало РБК-Украина, часть из них воевала на Донбассе в составе боевиков, в связи с чем украинская сторона обратилась к Беларуси с просьбой об экстрадиции 28 наемников.

Несмотря на это, Беларусь передала 32 боевиков "Вагнера" России, еще один наемник - гражданин Беларуси, остался в стране.

При этом президент Украины Владимир Зеленский назвал передачу боевиков России "плохой историей".