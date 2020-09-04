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У Порошенка вимагають створення ТСК щодо причетності чиновників до екстрадиції "вагнерівців"

Автор: РБК-Україна

Ар'єв заявив, що у "Євросолідарності" є неспростовні докази причетності українських чиновників до екстрадиції "вагнерівців" з Білорусі в РФ

"Європейська солідарність" вимагає негайно створити тимчасову слідчу комісію (ТСК) з розслідування фактів причетності вищих посадових осіб України до екстрадиції "вагнерівців" з Білорусі до Росії.

Про це заявив народний депутат фракції "Євросолідарність" Володимир Ар'єв на пленарному засіданні в п'ятницю., передає сайт політсили.

"Ми вимагаємо негайно створити ТСК. Прямо зараз поставте це на голосування. Створити тимчасову слідчу комісію, щоб родичі (загиблих від рук "вагнерівців" - ред.) могли дізнатися правду. Якщо ні, то ці документи будуть негайно оприлюднені", - заявив Ар'єв.

Депутат нагадав, що представники Офісу президента України спростовували участь українських спецслужб до операції, в результаті якої "вагнерівці" повинні були опинитися в Україні, де їх планували затримати. Однак, за його слова - це неправда.

Він повідомив, що у "Євросолідарності" є неспростовні докази, що представники України причетні до екстрадиції "вагнерівців" з Білорусі в РФ.

"У нас є неспростовні докази того, що це дійсно була спецоперація українських спецслужб", - сказав Ар'єв.

Він також нагадав, що на сайті Верховної ради зареєстровано петиції від родичів загиблих військовослужбовців України з проханням розібратися з вбивцями їх близьких.

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Нагадаємо, 33 бойовиків ПВК "Вагнера" затримали під Мінськом ще в кінці липня, місцеві силовики звинуватили їх у підготовці масових заворушень.

Як повідомляло РБК-Україна, частина з них воювала на Донбасі у складі бойовиків, у зв'язку з чим українська сторона звернулася до Білорусі з проханням про екстрадицію 28 найманців.

Попри це, Білорусь передала 32 бойовиків "Вагнера" Росії, ще один наймит - громадянин Білорусі, залишився в країні.

При цьому президент України Володимир Зеленський назвав передачу бойовиків Росії "поганою історією".

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