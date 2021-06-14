Порошенко требует заложить в бюджетную резолюцию на 2022 год индексацию зарплат и пенсий

"По закону, мы должны рассматривать вопрос бюджетной резолюции. Я хочу подчеркнуть, что вместо ваших президентских университетов с зарплатой 4 тысячи или долларов, или гривен, или евро (потому что вы еще не разобрались в этом), нам нужно дать адекватный бюджетный ответ тем, кто в первую очередь пострадал от инфляции. От двукратного роста цен на продовольствие, от вашего повышение цен на тарифы, на электроэнергию, на газ. Потому что закон предусматривает индексацию заработных плат, зарплат бюджетников, пенсий. И деньги для этого есть", - заявил Порошенко.

Кроме того, Порошенко заявил, что предложения по введению так называемой "нулевой декларации" - удар по среднему классу в Украине, который самостоятельно создает рабочие места.

Также Порошенко раскритиковал власть за "атаки на украинский язык".

"16 июля должен вступить в силу закон о языке, телевидении и радиовещании, который является составной частью законодательства о языке, которое было впервые за 30 лет введено нашей командой. И которым были введены квоты на украинском телевидении, радио, книгоиздательстве, кинопроизводстве. Особенно цинично это выглядит, что атака на законы о языке делается накануне 30-й годовщины независимости Украины", - констатировал Порошенко.