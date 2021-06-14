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Борьба с олигархами и нулевые декларации: что будет рассматривать Рада на этой неделе

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Киев, Понедельник 14 июня 2021 14:18
Борьба с олигархами и нулевые декларации: что будет рассматривать Рада на этой неделе Фото: на этой неделе Верховная рада планирует взяться за олигархов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На этой неделе Верховная рада планирует взяться за олигархов, выполнить предвыборное обещание президента о налоговой амнистии, урегулировать задолженность за природный газ, продолжить судебную реформу, а также принять законы, необходимые для продолжения сотрудничества с международными партнерами.

Об этом рассказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии РБК-Украина.

"На этой неделе мы завершаем наше обещание относительно налоговой амнистии (№5153). Основная масса из этих законопроектов будет проголосована во вторник. Ведь реформа должна заработать с 1 сентября. Люди должны получить амнистию капиталов, со своей стороны добавив к экономике важные внутренние ресурсы", - сказал председатель Партии.

Законопроект предусматривает провести одноразовое (специальное) добровольное декларирование активов физических лиц, за которые ранее не были уплачены налоги. Подать декларацию и вывести активы и капитал "в белую" можно будет с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года. Таким образом власть планирует привлечь дополнительный капитал в Украину.

Также "Слуга народа" поддерживает голосование за законопроект №3508-д, который упорядочивает вопросы задолженности за природный газ и транспортировку.

"Вообще идея закона и урегулирования этого вопроса берут начало с тех пор, когда был подписан Меморандум между правительством и Ассоциацией городов Украины. Это первый шаг на пути к урегулированию проблемы. Документ будет доработан ко второму чтению, учитывая пожелания городов. Поэтому мы выйдем на ту редакцию, которая будет работать для украинского энергетического рынка и местного самоуправления", - отметил Александр Корниенко.

Сегодня общий объем задолженности субъектов рынка природного газа и сопутствующих рынков - около 100 млрд грн. Без урегулирования этого вопроса невозможно дальнейшее реформирование рынка газа и переход в конкурентных отношениях на нем, от чего выигрывают потребители.

Кроме того, среди важных законопроектов-инициативы, которые помогут прийти к согласию с международными партнерами для получения дополнительной финансовой поддержки. Речь идет о законопроектах, связанных с судебной реформой - ВСП / ВККС (№3711-д).

Среди важных изменений и законопроект о Национальном антикоррупционном бюро, важные инициативы по укреплению институциональной способности банковского сектора. Речь идет о присоединении Ощадбанка к системе гарантирования вкладов физических лиц на уровне с другими банками Украины (№5542-1).

Большинство из этих документов еще проходят комитеты, но эти законы должны быть приоритетными, добавляет Корниенко.

Что касается часа вопросов к правительству, то на этой неделе предлагают заслушать отчет министра энергетики Германа Галущенко о подготовке к отопительному сезону и по текущим вопросам - ситуация с "Энергоатомом", обыски в "Нафтогазе", стратегические планы нового министра.

Как отмечает Александр Корниенко, не исключено, что Верховная рада может собраться на внеочередное заседание в четверг, ведь завтра работа Верховной рады может быть заблокирована большим количеством поправок и внеочередное заседание станет необходимым для принятия важных законов.

"Предполагается рассмотрение нескольких законопроектов, касающихся сферы обороны: о национальном сопротивлении (первое чтение), о критической инфраструктуре (первое чтение). Также это закон из нашего пакета диджитализации о режиме paperless в первом чтении. Есть ряд ратификаций, которые требуют рассмотрения", - отметил он.

Более того не исключает председатель партии, что работа Верховной рады может продолжиться и в межсессионный период.

"В такие непростые времена, надеюсь, все депутаты поймут ответственность и быстро соберутся на внеочередные сессии, которые будут объявляться в соответствии с законодательством", - сообщил он.

Также политик ждет, что ВСК по расследованиям действий должностных лиц относительно суверенитета вскоре начнет работу, в частности, "по вопросам, которые беспокоят общество, и которые мы слышим с пленок журналистов-расследователей по разным направлениям". Ведь оснований дальше медлить с этим нет, убежден Корниенко.

Как писало РБК-Украина, комитет Рады по нацбезопасности может рассмотреть закон об олигархах на этой неделе.

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