Порошенко вимагає закласти в бюджетну резолюцію на 2022 рік індексацію зарплат і пенсій

"За законом, ми маємо розглядати питання бюджетної резолюції. Я хочу наголосити, що замість ваших президентських університетів із зарплатою 4 тисячі чи доларів, чи гривень, чи євро (бо ви ще не розібралися в цьому), нам потрібно дати адекватну бюджетну відповідь тим, хто в першу чергу постраждав від інфляції. Від двократного зростання цін на харчі, від вашого підвищення цін на тарифи, на електроенергію, на газ. Бо закон передбачає індексацію заробітних плат, зарплат бюджетників, пенсій. І гроші для цього є", - заявив Порошенко.

Крім того, Порошенко заявив, що пропозиції щодо запровадження так званої "нульової декларації" - удар по середньому класу в Україні, який самотужки створює робочі місця.

Також Порошенко розкритикував владу за "атаки на українську мову".

"16 липня має набрати чинності закон про мову, телебачення та радіомовлення, який є складовою частиною законодавства про мову, яке було вперше за 30 років запроваджене нашою командою. І яким було запроваджені квоти на українському телебаченні, радіо, книговидавництві, кіновиробництві. Особливо цинічно це виглядає, що атака на закони про мову робиться напередодні 30-ї річниці незалежності України", - констатував Порошенко.