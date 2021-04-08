Порошенко требует вакцинировать бойцов в ООС и резервистов в первую очередь

Бойцы в зоне ООС и резервисты должны быть привиты от коронавируса в первую очередь из-за обострения ситуации на Востоке Украины.
Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время встречи с медиками Бориспольского городского центра первичной медико-санитарной помощи.
"Мы требуем приоритетно и сейчас срочно вакцинировать воинов в зоне Операции объединенных сил. Потому что в условиях эскалации, напряжения, в условиях угрозы наступления Путина мы должны иметь здоровых и защищенных воинов. Поставить их в первый приоритет. Второй приоритет - обязательно вакцинировать резервистов", - говорит Порошенко.
Он считает, что для координации действий вакцинации и противодействия пандемии надо назначить вице-премьер-министра или министра, который бы занимался исключительно вакцинацией и преодолением пандемии.
"Это практика многих стран. Ибо министр здравоохранения сегодня должен приостановить эксперименты над страной, врачами, пациентами", - добавил Порошенко.
Во время встречи с медиками Порошенко также представил план из 10 пунктов для преодоления последствий пандемии коронавируса.
Он предусматривает быструю вакцинацию для граждан, организацию производства вакцин в Украине, социальную защиту для медработников, экономическую поддержку для граждан и социально ответственного бизнеса в условиях локдауну, достаточное обеспечение больниц кислородным оборудованием и медикаментами, расширение количества коек путем ведомственных медучреждений.
Напомним, за минувшие сутки в Украине сделали более 15 тысяч прививок от коронавируса. Больше всего вакцинировали в Киеве и Днепропетровской области.
Кроме того, по словам Максима Степанова, чтобы охватить вакцинацией 70% украинцев до 2022 года, необходимо делать 6 млн прививок в месяц.