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Порошенко вимагає вакцинувати бійців в ООС та резервістів в першу чергу

Автор: РБК-Україна

Бійці в зоні ООС та резервісти мають бути щеплені від коронавірусу у першу чергу через загострення ситуації на Сході України.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час зустрічі з медиками Бориспільського міського центру первинної медико-санітарної допомоги.

"Ми вимагаємо пріоритетно і зараз терміново вакцинувати воїнів у зоні Операції об’єднаних сил. Бо в умовах ескалації, напруги, в умовах загрози наступу Путіна ми повинні мати здорових і захищених воїнів. Поставити їх в перший пріоритет. Другий пріоритет - обов’язково вакцинувати резервістів", - говорить Порошенко.

Він вважає, що для координації дій вакцинації і протидії пандемії треба призначити віце-прем’єр-міністра або міністра, який би займався виключно вакцинацією і подоланням пандемії.

"Це практика багатьох країн. Бо міністр охорони здоров’я сьогодні має зупинити експерименти над країною, лікарями, пацієнтами", - додав Порошенко.

Під час зустрічі з медиками Порошенко також представив план з 10 пунктів для подолання наслідків пандемії коронавірусу.

Він передбачає швидку вакцинацію для громадян, організацію виробництва вакцин в Україні, соціальний захист для медпрацівників, економічну підтримку для громадян та соціально відповідального бізнесу в умовах локдауну, достатнє забезпечення лікарень кисневим обладнанням та медикаментами, розширення кількості ліжок шляхом відомчих медзакладів.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зробили більше ніж 15 тисяч щеплень від коронавірусу. Найбільше вакцинували в Києві та Дніпропетровській області.

Крім того, за словами Максима Степанова, щоб охопити вакцинацією 70% українців до 2022 року, необхідно робити 6 млн щеплень в місяць.

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Новини України Порошенко ПетроВакцинаООС
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