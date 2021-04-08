Порошенко вимагає вакцинувати бійців в ООС та резервістів в першу чергу

"Ми вимагаємо пріоритетно і зараз терміново вакцинувати воїнів у зоні Операції об’єднаних сил. Бо в умовах ескалації, напруги, в умовах загрози наступу Путіна ми повинні мати здорових і захищених воїнів. Поставити їх в перший пріоритет. Другий пріоритет - обов’язково вакцинувати резервістів", - говорить Порошенко.

Він вважає, що для координації дій вакцинації і протидії пандемії треба призначити віце-прем’єр-міністра або міністра, який би займався виключно вакцинацією і подоланням пандемії.

"Це практика багатьох країн. Бо міністр охорони здоров’я сьогодні має зупинити експерименти над країною, лікарями, пацієнтами", - додав Порошенко.

Під час зустрічі з медиками Порошенко також представив план з 10 пунктів для подолання наслідків пандемії коронавірусу.

Він передбачає швидку вакцинацію для громадян, організацію виробництва вакцин в Україні, соціальний захист для медпрацівників, економічну підтримку для громадян та соціально відповідального бізнесу в умовах локдауну, достатнє забезпечення лікарень кисневим обладнанням та медикаментами, розширення кількості ліжок шляхом відомчих медзакладів.