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Степанов назвал минимальное число прививок в месяц для вакцинации 70% украинцев до 2022

Новина українською → Украина, Среда 07 апреля 2021 13:51
Степанов назвал минимальное число прививок в месяц для вакцинации 70% украинцев до 2022 Фото: Максим Степанов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Министерство здравоохранения должно делать 6 млн прививок на месяц, чтобы охватить вакцинацией 70% украинцев до 2022 года. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что медицинская система Украины с этим справится.

Об этом он сказал в ходе заседания Кабинета министров.

"Мощности нашей медицинской системы готовы к выполнению такой задачи... Нами разработан проект национального плана вакцинации. В проекте мы предлагаем определить минимальное количество прививок, которое должна проводить наша медицинская система, чтобы охватить прививками 70% населения до конца года", - отметил министр.

Глава Минздрава подчеркнул, что это минимальное количество прививок - 6 млн в месяц.

"Почти 6 млн прививок в месяц, или 270 тысяч прививок в сутки без выходных. Можем ли мы это сделать? Да. Но только в одном случае: если к этому процессу будут привлечены все уровни государственного управления", - заявил Степанов.

Так, в Киевской области уже четвертые сутки подряд не делают ни одной прививки против коронавируса. При этом всего за прошедшие сутки в Украине сделали 15 585 прививок.

Вчера стало известно о подписании контракта на 10 млн доз вакцины Pfizer для Украины.

Глава Минздрава отмечал, первые партии вакцины Pfizer поступят в Украину в ближайшие месяцы.

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