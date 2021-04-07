В Киевской области за четыре дня не сделали ни одной прививки от COVID-19
В Киевской области уже четвертые сутки подряд не делают ни одной прививки против коронавируса. При этом всего за прошедшие сутки в Украине сделали 15 585 прививок.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные министром здравоохранения Максимом Степановым в Facebook.
Так, в Киевской области не делают прививки от COVID-19 с субботы, 3 апреля. Всего в области вакцинировали 16 599 человек первой дозой с начала кампании. Это четвертый результат по стране после Киева (27 158), Днепропетровской (23 079) и Львовской (17 873) областей.
В целом за сутки ситуация с прививками по регионам такая:
- Киев - 1819 прививок;
- Винницкая область - 610;
- Волынская область - 510;
- Днепропетровская область - 1170;
- Донецкая область - 540;
- Житомирская область - 630;
- Закарпатская - 420;
- Запорожская область - 870;
- Ивано-Франковская область - 627;
- Киевская область - 0;
- Кировоградская область - 610;
- Луганская область - 430;
- Львовская область - 1349;
- Николаевская область - 680;
- Одесская область - 580;
- Полтавская область - 830;
- Ровенская область - 580;
- Сумская область - 270;
- Тернопольская область - 620;
- Харьковская область - 560;
- Херсонская область - 40;
- Хмельницкая область - 990;
- Черкасская область - 300;
- Черновицкая область - 400;
- Черниговская область - 150.
С начала кампании вакцинировали первой дозой 320 263 человека, еще двое украинцев получили две дозы.
Напомним, вчера стало известно о подписании контракта на 10 млн доз вакцины Pfizer для Украины.
По словам Степанова, первые партии вакцины Pfizer поступят в Украину в ближайшие месяцы.