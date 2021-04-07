В Киевской области за четыре дня не сделали ни одной прививки от COVID-19

В Киевской области уже четвертые сутки подряд не делают ни одной прививки против коронавируса . При этом всего за прошедшие сутки в Украине сделали 15 585 прививок.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные министром здравоохранения Максимом Степановым в Facebook .

Так, в Киевской области не делают прививки от COVID-19 с субботы, 3 апреля. Всего в области вакцинировали 16 599 человек первой дозой с начала кампании. Это четвертый результат по стране после Киева (27 158), Днепропетровской (23 079) и Львовской (17 873) областей.

В целом за сутки ситуация с прививками по регионам такая:

Киев - 1819 прививок;

Винницкая область - 610;

Волынская область - 510;

Днепропетровская область - 1170;

Донецкая область - 540;

Житомирская область - 630;

Закарпатская - 420;

Запорожская область - 870;

Ивано-Франковская область - 627;

Киевская область - 0;

Кировоградская область - 610;

Луганская область - 430;

Львовская область - 1349;

Николаевская область - 680;

Одесская область - 580;

Полтавская область - 830;

Ровенская область - 580;

Сумская область - 270;

Тернопольская область - 620;

Харьковская область - 560;

Херсонская область - 40;

Хмельницкая область - 990;

Черкасская область - 300;

Черновицкая область - 400;

Черниговская область - 150.

С начала кампании вакцинировали первой дозой 320 263 человека, еще двое украинцев получили две дозы.