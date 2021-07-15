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Порошенко: требуем предусмотреть в бюджетной декларации увеличение субсидий

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Киев, Четверг 15 июля 2021 14:32
Порошенко: требуем предусмотреть в бюджетной декларации увеличение субсидий Фото: лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Наталия Гурковская

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что каждая украинская семья платит высокую цену низкими зарплатами и заоблачными тарифами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Порошенко во время выступления с трибуны Верховной рады.

Он призвал предусмотреть в бюджетной декларации на следующие три года средства на увеличение субсидий и зарплат - в частности, медикам, учителям и военным.

"Бюджетная декларация на последующие годы - это расписка в собственной беспомощности, явка с повинной", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что власть не способна воспользоваться беспрецедентно благоприятной для Украины конъюнктурой внешних рынков, начиная от зерна и заканчивая черными металлами.

"Она не знает, как обратить это на пользу для кармана каждого рядового украинского гражданина. Каждая украинская семья сейчас платит высокую цену за непрофессионализм и полную управленческую беспомощность власти. Платит низкими зарплатами, мизерными пенсиями, заоблачными тарифами, высокими ценами", - констатирует Порошенко.

По его словам, бюджетная декларация свидетельствует об отсутствии какой-либо экономической стратегии.

"Мы требуем, чтобы бюджетная декларация предусматривала существенное увеличение расходов на субсидии, так же были внесены изменения в закон о государственном бюджете. Мы требуем повышения заработной платы, денежного обеспечения контрактников, которое последний раз увеличивались еще по моему поручению в начале 2019 года. Выполнить обязательства перед учителями, врачами, отказаться от увеличения налогов на средний класс, сосредоточиться на ключевых реформах и восстановлении доверия инвесторов. Ибо конец эпохи бедности наступит, но не во время ваших времен, господа "слуги", - резюмирует Порошенко.

Как сообщалось, ранее Порошенко заявлял, что освобождение Краматорска и Славянска стало переломным моментом в войне на Донбассе против российской агрессии.

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