Порошенко: освобождение Славянска и Краматорска - переломный момент в войне на Донбассе

Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на официальную страницу политика в Facebook .

"5 июля Вооруженные силы Украины и Национальная гвардия освободили Славянск от российских боевиков и террористов. Над городом, который оккупанты считали своей неприступной крепостью, снова был поднят украинский флаг", - напомнил он.

Порошенко рассказал, что ожесточенные бои за города Донецкой области, из которых можно контролировать все дороги в радиусе нескольких километров, шли несколько месяцев летом 2014 года.

"Именно тогда едва ли не впервые украинские военные столкнулась с диверсионными группами регулярных российских войск. И враг не смог удержаться здесь надолго", - пишет Порошенко.

Пятый президент отметил, что вместе со Славянском героическими усилиями украинских военных были освобождены Краматорск, Дружковка, Константиновка.

"Очистка этих городов имела огромное символическое значение. Это были первые победы украинского контрнаступления. Это был переломный момент, с которого началось освобождение оккупированных районов Донетчины и Луганщины и возвращения людей к нормальной жизни. Мы освободили большую часть края. гордимся мужеством и отвагой украинских военных. Помним, что при увольнении украинских городов и городков особенно отличились солдаты и офицеры 79-й и 95-й аэромобильной бригады, 25-й и 80-й воздушно-десантных бригад и отдельного отряда спецназначения. Героям слава!" - пишет Петр Порошенко