Порошенко: вимагаємо передбачити в бюджетній декларації збільшення субсидій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Порошенка під час виступу з трибуни Верховної ради.

Він закликав передбачити у бюджетній декларації на наступні три роки кошти на збільшення субсидій і зарплат – зокрема, медикам, вчителям та військовим.

"Бюджетна декларація на наступні роки - це розписка у власній безпорадності, явка з повинною", - наголосив Порошенко.

Він зауважив, що влада не здатна скористатися безпрецедентно сприятливою для України кон’юнктурою зовнішніх ринків, починаючи від зерна і закінчуючи чорними металами.

"Вона не знає, як обернути це на користь для кишені кожного пересічного українського громадянина. Кожна українська родина зараз платить високу ціну за непрофесійність і повну управлінську безпорадність влади. Платить низькими зарплатами, мізерними пенсіями, захмарними тарифами, високими цінами", - констатує Порошенко.

За його словами, бюджетна декларація свідчить про відсутність будь-якої економічної стратегії.

"Ми вимагаємо, щоб бюджетна декларація передбачала істотне збільшення видатків на субсидії, так само були внесені зміни до закону про державний бюджет. Ми вимагаємо підвищення заробітної плати, грошового забезпечення контрактників, яке востаннє збільшувалися ще за моїм дорученням на початку 2019 року. Виконати зобов’язання перед вчителями, лікарями, відмовитися від збільшення податків на середній клас, зосередитися на ключових реформах і відновленні довіри інвесторів. Бо кінець епохи бідності настане, але не за ваших часів, панове "слуги", - резюмує Порошенко.