Порошенко о строительстве "Северного потока-2": вопрос безопасности Украины

Он напомнил, что во время своей президентской каденции использовал все международные рычаги для остановки российского проекта.

"Почему Путин не бомбил Украину? Потому что была труба, он разбомбит трубу - и останется без денег. А сейчас он поступит так, как поступил с Туркменистаном, взорвет здесь", - говорит Порошенко.

Также по его словам, во время пресс-конференции Владимира Зеленского и Госсекретаря США Энтони Блинкена украинский президент выразил общие взгляды на "Северный поток-2" с американцами, которые вскоре ослабили санкционный давление на этот проект.

"Зеленский говорит - у нас есть полностью общие взгляды на строительство "Северного потока-2", общие взгляды на санкции. А потом американцы сразу говорят - "мы снимаем санкции". Так это ваши общие взгляды? Цена этого - безопасность. Цена этого - 2 миллиарда США в год", - добавляет Порошенко.

По его мнению, если будут действовать в такой тактике, то "Северный поток-2" достроят, и это ужасная ситуация.