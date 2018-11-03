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Порошенко в Стамбуле проводит встречу с Эрдоганом

Новости » Политика    03.11.2018 - 15:15
Фото: Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган (twitter.com/poroshenko)
Фото: Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган (twitter.com/poroshenko)

По результатам переговоров запланировано подписание двусторонних документов

В суботу, 3 ноября, в Стамбуле в дворце Buyuk Mabeyn началась встреча президента Украины Петра Порошенко и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу президента Украины.

"Рад встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Чрезвычайно важно, что мы поддерживаем регулярные и плодотворные контакты с руководством Турецкой Республики", - написал Порошенко в Twitter.

Порошенко в Стамбуле проводит встречу с Эрдоганом

После общения глав двух государств состоится седьмое заседание Украинско-турецкого стратегического совета высокого уровня под председательством Порошенко и Эрдогана. По результатам переговоров запланировано подписание двусторонних документов.

Отметим, в субботу, 3 ноября, в рамках официального визита в Турцию, президент Украины Петр Порошенко заключил соглашение о сотрудничестве и взаимодействии Украины с Вселенским патриархатом.

Ранее, архиерей Константинопольской церкви, представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей Иова (Гечи) заявил, что единственная автокефальная церковь после получения томоса будет называться Православная церковь в Украине.

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