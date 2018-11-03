Порошенко в Стамбулі проводить зустріч з Ердоганом

Фото: Петро Порошенко і Реджеп Тайіп Ердоган (twitter.com/poroshenko)

За результатами переговорів заплановано підписання двосторонніх документів

У суботу, 3 листопада, в Стамбулі, в палаці Buyuk Mabeyn розпочалася зустріч президента України Петра Порошенка і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу президента України.

"Радий зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. Надзвичайно важливо, що ми підтримуємо регулярні та плідні контакти з керівництвом Турецької Республіки", - написав Порошенко Twitter.

Після спілкування глав двох держав відбудеться сьоме засідання Українсько-турецької стратегічної ради високого рівня під головуванням Порошенко і Ердогана. За результатами переговорів заплановано підписання двосторонніх документів.

Зазначимо, у суботу, 3 листопада, у рамках офіційного візиту до Туреччини президент України Петро Порошенко уклав угоду про співпрацю і взаємодію України з Вселенським патріархатом.

Раніше, архієрей Константинопольської церкви, представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков Іова (Гечі) заявив, що єдина автокефальна церква після отримання томосу буде називатися Православна церква в Україні.