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Порошенко в Стамбулі проводить зустріч з Ердоганом

Новини » Політика    03.11.2018 - 15:15
Фото: Петро Порошенко і Реджеп Тайіп Ердоган (twitter.com/poroshenko)
Фото: Петро Порошенко і Реджеп Тайіп Ердоган (twitter.com/poroshenko)

За результатами переговорів заплановано підписання двосторонніх документів

У суботу, 3 листопада, в Стамбулі, в палаці Buyuk Mabeyn розпочалася зустріч президента України Петра Порошенка і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу президента України.

"Радий зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. Надзвичайно важливо, що ми підтримуємо регулярні та плідні контакти з керівництвом Турецької Республіки", - написав Порошенко Twitter.

Порошенко в Стамбулі проводить зустріч з Ердоганом

Після спілкування глав двох держав відбудеться сьоме засідання Українсько-турецької стратегічної ради високого рівня під головуванням Порошенко і Ердогана. За результатами переговорів заплановано підписання двосторонніх документів.

Зазначимо, у суботу, 3 листопада, у рамках офіційного візиту до Туреччини президент України Петро Порошенко уклав угоду про співпрацю і взаємодію України з Вселенським патріархатом.

Раніше, архієрей Константинопольської церкви, представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков Іова (Гечі) заявив, що єдина автокефальна церква після отримання томосу буде називатися Православна церква в Україні.

Порошенко відправився з офіційним візитом до Туреччини Порошенко під час візиту до Туреччини зустрінеться зі Вселенським патріархом Варфоломієм
Новини України Реджеп Тайіп ЕрдоганТурцияПорошенко Петро
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