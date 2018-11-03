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Порошенко отправился с официальным визитом в Турцию

Новости » Политика    03.11.2018 - 07:25
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко будет находиться в Турции 3-4 ноября

Президент Украины Петр Порошенко отправился с официальным визитом в Турецкую Республику. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительство президента Украины.

Сообщается, что 3 ноября 2018 в городе Стамбул должно состояться седьмое заседание Стратегического совета высокого уровня под председательством президента Украины.

"Повесткой дня мероприятия предусмотрено обсуждение ключевых вопросов двустороннего политического диалога, современного состояния и перспектив развития украинско-турецкого сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, оборонно-промышленной, энергетической, транспортной, культурно-гуманитарной, образовательной и туристической сферах", - сообщает представительство президента

Также должны состояться отдельные переговоры Порошенка с президентом Турции Раджепом Эрдоганом.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Порошенко во время визита в Турцию встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем. Народный депутат, представитель президента в Верховной раде Украины Ирина Луценко сообщила о планах Порошенко встретиться с Варфоломеем.

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