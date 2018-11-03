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Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве

Новости » Политика    03.11.2018 - 11:51
Фото: встреча Порошенко с Варфоломеем (М. Палічанка)
Фото: встреча Порошенко с Варфоломеем (М. Палічанка)

Сделка завершает процесс, чтобы предоставление Томоса Украине произошло по всем канонам

В субботу, 3 ноября, в рамках официального визита в Турцию, президент Украины Петр Порошенко заключил соглашение о сотрудничестве и взаимодействии Украины с Вселенским патриархатом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента в Twitter.

"Сегодня исторический день. Мы заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом, которое вместе с его Всесвятейшеством мы только что подписали", - написал Порошенко.

Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о сотрудничествеПрезидент отметил, что подписанное соглашение завершает процесс, чтобы предоставление Томоса для Украины произошло по всем канонам православной церкви.

Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве

Напомним, ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко в ходе своего официального визита в Турцию встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем.

Ранее, архиерей Константинопольской церкви, представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей Иова (Гечи) заявил, что единственная автокефальная церковь после получения томоса будет называться Православная церковь в Украине.

Кроме того, в Константинополе заявили, что в Украине с 11 октября канонически перестанет существовать Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата.

УПЦ КП будет просить парламент принять закон об изменении названия УПЦ МП,- Филарет Порошенко во время визита в Турцию встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем
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