У Порошенка спрогнозували дії Ради в разі перемоги Зеленського

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Перемога Зеленського навряд чи до осені призведе до обмеження влади президента

В разі перемоги Володимира Зеленського на виборах президента Верховна рада навряд чи буде до парламентських виборів вчиняти щодо нього будь-які радикальні дії. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Формальна фігура: чи зможе Верховна рада послабити владу президента після виборів".

Зокрема, джерело РБК-Україна в оточенні чинного президента Петра Порошенко зазначило, що в разі перемоги Зеленського теоретично зібрати 300 голосів за зміни до Конституції щодо посилення ролі парламенту навряд чи вийде.

"Це реально тільки в тому випадку, якщо відразу ж наступного дня після оголошення результатів виборів всі почнуть працювати над цим", - пояснив він.

За його прогнозами, до осені жодних радикальних дій з боку парламенту щодо Зеленського, якщо він стане президентом, очікувати не варто. Співрозмовник вважає, що треба п'ять-шість місяців для того, щоб всі придивилися до нового президента, дочекавшись від нього якихось кроків і помилок.

Крім того, джерело припустило, що питання зміни до Конституції з переходом на парламентську модель може стати саме тим самим об'єктом ідеологічної конфронтації партій в ході наступної парламентської кампанії: одні будуть виступати за прийняття змін до Конституції, інші - проти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в разі перемоги Зеленського може початися перехід до парламентської форми правління в Україні.