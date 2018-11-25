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Порошенко скликав військовий кабінет через ситуацію на Азові

Новини » Політика    25.11.2018 - 21:25
Порошенко скликав військовий кабінет через ситуацію на Азові
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

РФ атакувала українські кораблі в Азовському морі

Президент України Петро Порошенко скликав військовий кабінет через ситуацію на Азовському морі, що склалася через дії Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря президента Святослава Цеголка в Тwitter.

"Через надзвичайні події на Азові президент скликав військовий кабінет", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 25 листопада 2018 року, Росія атакувала українські кораблі в Керченській протоці, в результаті чого поранений один член екіпажу. За даними Військово-морських сил України, РФ застосовує проти українських кораблів зброю на поразку.

На даний момент відомо, що Росія захопила три кораблі ВМС України - захоплені два бронекатери і рейдовий буксир. Українські військові закрилися в кораблях. Росіяни буксирують захоплені судна.

Крім того, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков опублікував відео нападу російського прикордонного корабля на українське судно. Українські правохоронці перехопили відео, зняте російськими військовим, на якому можна почути команди з боку РФ. За словами Авакова, це відео буде використано в якості доказу проти Росії в міжнародному суді.

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