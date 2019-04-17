Порошенко сократил разрыв с Зеленским

Во втором туре президентских выборов 2019 в Украине за Владимира Зеленского планируют голосовать 50,6% граждан, за Петра Порошенко - 27,1%, не определились - 21,4%, испортят бюллетень - 0,6%, не будут принимать участия в выборах - 0,2%. Об этом свидетельствуют данные на 15-16 апреля телефонного опроса КМІС.

Социологи публикуют данные за период 6-16 апреля, которые показывают, что рейтинг Зеленского остался практически неизменным на уровне 50%. За это время рейтинг Порошенко вырос с 22% до 27%, а 14-15 апреля достигал 30%, в то время как рейтинг Зеленского в эти дни падал до 48,8%.

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Среди тех респондентов, которые пойдут голосовать и определились со своим выбором кандидата, за Зеленского планируют голосовать 65,1% респондентов, за Порошенко 34,9%.

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КМИС провел так называемый роллинговый опрос 6 по 16 апреля. Опрос проводился ежедневно, методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. В ходе роллингового опроса проведено 2200 интервью (6-16 апреля), погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 5%.

Как сообщало РБК-Украина, данные опроса КМИС, проведенного с 9 по 14 апреля 2019 года, показывают, что в втором туре выборов 2019 за Владимира Зеленского планируют проголосовать 48,4% респондентов, за Петра Порошенко - 17,0%.

Напомним, по данным опроса группы "Рейтинг", во втором туре выборов 2019 в Украине за Владимира Зеленского планируют голосовать 51% украинцев, за Петра Порошенко - 21% респондентов.