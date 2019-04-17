Порошенко скоротив розрив із Зеленським

У другому турі президентських виборів 2019 в Україні за Володимира Зеленського планують голосувати 50,6% громадян, за Петра Порошенка 27,1%, не визначилися - 21,4%, зіпсують бюлетень - 0,6%, не будуть брати участі у виборах - 0,2%. Про це свідчать дані на 15-16 квітня телефонного опитування КМІС.

Соціологи публікують дані за період 6-16 квітня, які свідчать, що рейтинг Зеленського залишився практично незмінним на рівні 50%. За цей час рейтинг Порошенка зріс з 22% до 27%, а 14-15 квітня сягав 30%, у той час як рейтинг Зеленського в ці дні падав до 48,8%.

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Серед тих респондентів, що підуть голосувати та визначились із своїм вибором кандидата, за Зеленського планують голосувати 65,1% респондентів, за Порошенка 34,9%.

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КМІС провів так зване роллінгове опитування 6 по 16 квітня. Опитування проводилось щодня, методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. В ході роллінгового опитування проведено 2200 інтерв'ю (6-16 квітня), похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 5%.

Як повідомляло РБК-Україна, дані опитування КМІС, проведеного з 9 по 14 квітня 2019 року, показують, що у другому турі виборів 2019 за Володимира Зеленського планують проголосувати 48,4% респондентів, за Петра Порошенка - 17,0%.

Нагадаємо, за даними опитування групи "Рейтинг", у другому турі виборів 2019 в Україні за Володимира Зеленського планують голосувати 51% українців, за Петра Порошенка - 21% респондентів.