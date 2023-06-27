Порошенко: ситуація з Пригожиним вкотре довела, що Путін розуміє лише мову сили

"Надзвичайно важливо розуміти, що ситуація з Пригожиним - не кінець путіна, але однозначно кінець іміджу путіна в Росії - імідж невразливого лідера повністю зруйнований. Весь світ розуміє, хто такий путін, але зараз багато хто розуміє це і в росії", - сказав Порошенко.

На його думку, якщо ви розмовляєте з Путіним не з позиції сили - нічого не відбувається. "І це досить парадоксально, але навіть випадок Пригожина показує, що якщо говорити з Путіним з позиції силою - єдине, що Путін розуміє", - додає Порошенко.

"Нам потрібно навчитися говорити з Путіним мовою сили - це точно приведе нас до перемоги", - переконаний Порошенко.

Заколот у Росії

На вихідних власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що російські війська вдарили по тилу його найманців та розпочав похід на Москву.

Бойовики перетнули держкордону РФ і зайняли військові об'єкти в Ростові та Воронежі. Колони "Вагнера" не дійшли до Москви близько 200 км.

Ввечері 24 червня Пригожин вирішив припинити бунт після переговорів із лідером білоруського режиму Олександром Лукашенком.

При цьому Пригожин намагався виправдатися за провальний бунт, заявивши, що найманці йшли до Москви нібито не для того, щоб скидати владу, а щоб не допустити знищення ПВК.

У Кремлі заявили, що Пригожин поїде до Білорусі. Його літак уже приземлився на одному з військових аеродромів країни. Туди ж мала бути і частина найманців. При цьому в українській розвідці повідомляють, що немає інформації про те, що вагнерівці переходять до Білорусі.

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