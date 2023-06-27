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Порошенко: ситуация с Пригожиным еще раз доказала, что Путин понимает только язык силы

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что последние события с "мятежом Пригожина" еще раз доказывают: российский диктатор Владимир Путин понимает только язык силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в эфире британского GB NEWS.

"Чрезвычайно важно понимать, что ситуация с Пригожиным - не конец путина, но однозначно конец имиджа путина в России - имидж неуязвимого лидера полностью разрушен. Весь мир понимает, кто такой путин, но сейчас многие понимают это и в России", - сказал Порошенко.

По его мнению, если вы разговариваете с Путиным не с позиции силы - ничего не происходит. "И это достаточно парадоксально, но даже случай Пригожина показывает, что если говорить с Путиным с позиции силой - единственное, что Путин понимает", - добавляет Порошенко.

"Нам нужно научиться говорить с Путиным на языке силы - это точно приведет нас к победе", - убежден Порошенко.

Мятеж в России

На выходных владелец ПИК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что российские войска ударили по тылу его наемников и начал поход на Москву.

Боевики пересекли госграницу РФ и заняли военные объекты в Ростове и Воронеже. Колонны "Вагнера" не дошли до Москвы около 200 км.

Вечером 24 июня Пригожин решил прекратить бунт после переговоров с лидером белорусского режима Александром Лукашенко.

При этом Пригожин пытался оправдаться за провальный бунт, заявив, что наемники шли в Москву якобы не для того, чтобы свергать власть, а чтобы не допустить уничтожения НДС.

В Кремле заявили, что Пригожин уедет в Беларусь. Его самолет уже приземлился на одном из военных аэродромов страны. Туда же должна быть часть наемников. При этом в украинской разведке сообщают, что нет информации о том, что вагнеровцы переходят в Беларусь.

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Петр Порошенко