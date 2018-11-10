Порошенко зробив заяву у зв‘язку з "виборами" на окупованому Донбасі

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Так звані "вибори" в "ЛНР" та "ДНР" не будуть визнані жодною країною

Президент України Петро Порошенко заявив, що Російська Федерація (РФ) взяла безпосередню участь в організації так званих "виборів" в окупованих районах Донецької та Луганської областей чим підтвердила свою участь в окупації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу представництва президента.

За словами Порошенка, "вибори" в "ЛНР" та "ДНР" не будуть визнані жодною країною.

"Ці вибори не будуть визнані ніким. Вони не підпадають під стандарти українського законодавства. Вони проводяться під дулами російських автоматів на окупованій території. Вони є категорично неприйнятними. Безпекові умови не створені", - заявив президент.

Зазначається, що у понеділок, 12 листопада, у Відні на засіданні Постійної Ради ОБСЄ питання "виборів" в "Л/ДНР" буде позачергово винесено в порядок денний.

Крім того, президент заявив, що Україна розпочала консультації в Раді Безпеки ООН в Нью-Йорку з постійними членами Ради Безпеки.

"Ми забезпечили, щоб це питання незаконного проведення так званих виборів було внесено у порядок денний засідання Ради міністрів ЄС у закордонних справах. На найближчому засіданні Комітету міністрів Ради Європи це питання також внесено у порядок денний", - розповів Порошенко.

Президент наголосив, що вже в найближчі години він чекає засідання країн Великої сімки, і реакції українських партнерів по Європейському Союзу, партнерів зі Сполучених Штатів Америки, Канади і всього світу.

Нагадаємо, раніше Україна закликала Євросоюз ввести санкції проти всіх, хто бере участь в організації так званих "виборів" на окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей.

Крім того, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Російську Федерацію чекає посилення міжнародних санкцій за організацію так званих "виборів" на окупованій території Донецької та Луганської областей, які повинні відбутися 11 листопада.