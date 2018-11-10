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Украина призвала ЕС наложить санкции на всех причастных к организации "выборов" в ОРДЛО

Новости » Политика    10.11.2018 - 17:25
Фото: "выборы" на Донбассе (twitter.com/dan)
Фото: "выборы" на Донбассе (twitter.com/dan)

Украина благодарна ЕС за сильную позицию о непризнании "выборов"

Украина призывает Европейский союз (ЕС) ввести санкции против всех, кто участвует в организации так называемых "выборов" на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в ЕС Николая Точицкого в Twitter.

"Мы благодарны ЕС за сильную позицию о непризнании "выборов", которые состоятся 11 ноября в оккупированной в России части Донбасса. Я призываю наших партнеров ввести санкции против всех, кто участвует в их организации - от верхнего уровня до самого низкого уровня", - написал он.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россию ждет усиление международных санкций за организацию 11 ноября так называемых "выборов" на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Отметим, что участникам организации и проведения "выборов" на временно оккупированных территориях Донбасса грозит пожизненное лишение свободы. Главным управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

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