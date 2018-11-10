Климкин: Россию ждет усиление международных санкций за "выборы" в ОРДЛО

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин призвал жителей временно оккупированных территорий не принимать участие в "выборах"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россию ждет усиление международных санкций за организацию 11 ноября так называемых "выборов" на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя МИД в Facebook.

По его словам, реакцией на проведение РФ так называемых "выборов" на временно оккупированной территории Донбасса будет усиление международных санкций

"Кремль устраивает очередное цирковое представление для того, чтобы скрыть свои преступления. Реакцией на такие преступные действия авторитарного кремлевского режима и его приспешников на оккупированных территориях будет усиление международных санкций. И мы с нашими партнерами уже работаем над этим!", - заявил Климкин.

Отметим, что Климкин в видеообращении, опубликованном в соцсети, заявил, что организация "выборов" - это "преступление против тех, кто страдает на оккупированной территории, преступление против Украины, преступление против международного права, а также преступление, чтобы скрыть все другие преступления, совершенные Россией".

Также глава МИД призвал жителей временно оккупированных территорий не принимать участие в этих "выборах".

"Не отдавайте свой голос на этих фейковых выборах, не участвуйте в них, не дайте России легитимизировать эти выборы … и оккупацию Донбасса", - обратился он, добавив, что голоса местных жителей будут важны "на настоящих выборах, когда Россия и ее оружие уберутся с Донбасса, когда выборы будут организованы Украиной и международным сообществом".

Держава-окупант завтра планує здійснити черговий злочин на українській землі - провести так звані вибори на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Кремль влаштовує чергову циркову виставу для того, щоб приховати свої злочини. Реакцією на такі злочинні дії авторитарного кремлівського режиму та його посіпак на окупованих територіях буде посилення міжнародних санкцій. І ми з нашими партнерами вже працюємо над цим! Опубліковано Pavlo Klimkin Субота, 10 листопад 2018 р.

Напомним, участникам организации и проведения "выборов" на временно оккупированных территориях Донбасса грозит пожизненное лишение свободы.

По данным украинской военной разведки, российские оккупационные администрации на Донбассе активно агитируют население прийти на "выборы" 11 ноября и пытаются повлиять на общественное мнение. В частности, для обеспечения высокой явки на "выборах" во время голосования возле "избирательных участков" будут продавать товары первой необходимости, продукты и дефицитные медикаменты со складов с гуманитарной помощью по сниженным ценам.