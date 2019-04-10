Порошенко сдаст анализы экспертам VADA

Президент Украины Петр Порошенко собирается во второй половине дня среды прибыть в НСК Олимпийский и сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA. Об этом сообщает пресс-служба АП.

Ранее украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко перед дебатами призвал кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA, которые приехали в Киев.

Напомним, Зеленский и Порошенко ранее проходили медобследование. Порошенко сдавал анализы на НСК "Олимпийский", а Зеленский - в частной клинике Eurolab.

В тот же день, кандидаты обнародовали предварительные результаты анализов. В частности, в течение первых двух часов было сделано два вида исследований анализов Порошенко. Медики заявили, что никаких психоактивных веществ найдено не было.

Медики объяснили, что окончательный результат, связанный с употреблением любых психоактивных веществ в течение более длительного времени будет получен в течение двух недель. Результаты анализов покажут данные о последних шести месяцах.