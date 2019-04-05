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Порошенко прибыл на НСК "Олимпийский" для сдачи анализов

Новости » Выборы 2019    05.04.2019 - 09:24
Порошенко прибыл на НСК "Олимпийский" для сдачи анализов
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Перед дебатами с Зеленским действующий президент проходит обследование

Для участия в дебатах с Владимиром Зеленским Петр Порошенко прибыл на стадион НСК "Олимпийский" для сдачи анализов в его медицинском пункте. Об этом с места событий сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, врачи предложили ему сдать на анализы кровь, мочу и волосы. Порошенко согласился на обнародование только тех результатов анализов, которые касаются наличия в организме алкоголя и наркотиков.

 

 Фото: Порошенко прибыл сдавать анализы

 

Стадіон, так стадіон Я чекаю!

Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 4 квітня 2019 р.

 

Напомним, сегодня утром Зеленский в рамках подготовки к дебатам с Порошенко  сдал анализ крови в клинике "Евролаб". По его словам, результаты будут готовы через три дня. Также он объяснил, что отказался сдавать кровь в медицинском центре НСК "Олимпийский", поскольку тот не оборудован специальной лабораторией.

Отметим, сегодня в первой половине дня представители НОТУ проведут встречу со штабами Зеленского и Порошенко в президенты по вопросу проведения дебатов. В "Суспільном" также отметили, что 19 апреля между 20:00 и 21:00 дебаты будут проведены в любом варианте, независимо от того, будут ли кандидаты.

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