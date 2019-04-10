Порошенко здасть аналізи експертам VADA

Президент України Петро Порошенко збирається у другій половині дня середи прибути в НСК Олімпійський і здати аналізи представникам антидопінгової організації VADA. Про це повідомляє прес-служба АП.

Раніше український боксер, екс-чемпіон світу Володимир Кличко перед дебатами закликав кандидатів на пост президента України Петра Порошенка і Володимира Зеленського на НСК "Олімпійський" здати аналізи представникам антидопінгової організації VADA, які приїхали в Київ.

Нагадаємо, Зеленський і Порошенко раніше проходили медобстеження. Порошенко здавав аналізи на НСК "Олімпійський", а Зеленський - у приватній клініці Eurolab.

В той же день, кандидати оприлюднили попередні результати аналізів. Зокрема, протягом перших двох годин було зроблено два види досліджень аналізів Порошенка. Медики заявили, що ніяких психоактивних речовин знайдено не було.

Медики пояснили, що остаточний результат, пов'язаний з вживанням будь-яких психоактивних речовин протягом більш тривалого часу буде отриманий протягом двох тижнів. Результати аналізів покажуть дані про останніх шести місяцях.