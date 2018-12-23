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Порошенко рассказал, зачем Украине нужна Объединенная церковь

Новости » Политика    23.12.2018 - 15:10
Порошенко рассказал, зачем Украине нужна Объединенная церковь
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Порошенко подчеркнул, что создание Поместной православной церкви является большой победой Украины

Президент Петр Порошенко заявил, что Украине необходима Единая поместная православная церковь, поскольку она играет важную роль в объединении украинского народа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тwitter главы государства.

Президент подчеркнул, что украинцы должны объединиться, и "именно церковь играет в этом важную роль".

Порошенко рассказал, зачем Украине нужна Объединенная церковь

"Для чего нам нужна Объединенная церковь? Я больше не хочу жить в стране, где, перед тем, как зайти в храм Божий, спрашивают, которого он патриархата. Мы должны объединиться, и именно церковь играет в этом важную роль. мы создали поместную православную церковь, и это наша большая победа", - отметил глава государства.

Напомним, вчера Порошенко подписал законопроект №5309, которым нардепы обязали Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) переименоваться в Русскую православную церковь.

Как писало РБК-Украина ранее, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект №5309, которым парламент обязал Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) переименоваться в Русскую православную церковь.

Добавим, ранее Порошенко провел телефонный разговор с Вселенским патриархом Варфоломеем, в ходе которого патриарх заявил, что Объединительный Собор в Украине стал поворотным в истории Вселенского православия и открывает его новую эру.

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