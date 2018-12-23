Порошенко розповів, для чого Україні потрібна Об'єднана церква

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Порошенко підкреслив, що створення Помісної православної церкви є великою перемогою України

Президент Петро Порошенко заявив, що Україні необхідна Єдина помісна православна церква, оскільки вона відіграє важливу роль в об'єднанні українського народу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Тwitter глави держави.

Для чого нам потрібна Об'єднана Церква? Я більше не хочу жити у країні, де, перед тим, як зайти у храм Божий, питають, якого він патріархату. Ми маємо об'єднатися, і саме церква відіграє у цьому важливу роль.



Ми створили Помісну Православну Церкву, і це є наша велика перемога. pic.twitter.com/0LZhowWTpj — Петро Порошенко (@poroshenko) December 23, 2018

Президент підкреслив, що українці мають об'єднатися, і "саме церква відіграє у цьому важливу роль".

"Для чого нам потрібна Об'єднана церква? Я більше не хочу жити у країні, де, перед тим, як зайти у храм Божий, питають, якого він патріархату. Ми маємо об'єднатися, і саме церква відіграє у цьому важливу роль. Ми створили Помісну православну церкву, і це є наша велика перемога", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, вчора Порошенко підписав законопроект №5309, яким нардепи зобов'язали Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) перейменуватися у Російську православну церкву.

Як писало РБК-Україна раніше, спікер Верховної ради України Андрій Парубій підписав законопроект №5309, яким парламент зобов'язав Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) перейменуватися у Російську православну церкву.

Додамо, раніше Порошенко провів телефонну розмову з Вселенським патріархом Варфоломієм, у ході якої патріарх заявив, що Об'єднавчий Собор в Україні став поворотним в історії Вселенського православ'я і відкриває його нову еру.