Президент подписал закон о переименовании УПЦ МП

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Законопроект был подписан главой государства

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №5309, которым парламент обязал Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) переименоваться в Русскую православную церковь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

Как сообщается, сегодня, 22 декабря, Порошенко подписал закон Украины "О внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" о названии религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (являются частью) религиозной организации (объединения ), руководящий центр (управления) которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано осуществившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировавшее часть территории Украины".

"Люди имеют конституционное право свободного выбора вероисповедания. Указанные изменения в закон создают лучшие условия для реализации такого права для тех, кто будет решать, к какой православной юрисдикции принадлежать... То ли к новой автокефальной Православной церкви Украины, то ли к той церкви, которая настаивает на сохранении своей связи и зависимости от РПЦ", - подчеркнул президент.

По словам Порошенко, изменения в законе соответствуют принципу свободы вероисповедания и равенства всех конфессий. Также президент добавил, что никакого ограничения конституционных прав граждан не будет.

Напомним, ранее сообщалось, что спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект №5309, которым парламент обязал Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) переименоваться в Русскую православную церковь.