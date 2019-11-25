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Порошенко рассказал о встрече с Джулиани

Новости » Политика     25.11.2019 - 10:00
Порошенко рассказал о встрече с Джулиани
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко отметил, что Джулиани не поднимал вопрос Байденов

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что дважды встречался с адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, который обещал ему помочь поднять уровень сотрудничества между США и Украиной. Об этом он рассказал на Форуме по международной безопасности в Канаде, сообщает "Голос Америки".

Порошенко отметил, что Джулиани не поднимал вопрос Burisma или Байденов. По его словам, Европа не может быть в безопасности, если Украина не является членом НАТО.

Напомним, издание The Wall Street Journal писало, что лица, связанные с адвокатом президента США Дональда Трампа - Руди Джулиани - в феврале просили пятого президента Украины Петра Порошенко начать расследование в отношении Burisma Group и Хантера Байдена.

Газета сообщала, что с Порошенко контактировали связанные с адвокатом Трампа бизнесмены Лев Парнас (уроженец Украины) и Игорь Фруман (выходец из Беларуси). В конце февраля они встретились с Порошенко в присутствии бывшего украинского генпрокурора Юрия Луценко.

Кроме того, директор по интегрированному газовому бизнесу "Нафтогаза" Андрей Фаворов сообщал, что американские предприниматели Лев Парнас и Игорь Фруман, которые поддерживали деловые связи с Рудольфом Джулиани, который является личным адвокатом президента США Дональда Трампа, пытались установить контроль над НАК "Нафтогаз Украина".

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