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Порошенко розповів про зустрічі з Джуліані

Новини » Політика     25.11.2019 - 10:00
Порошенко розповів про зустрічі з Джуліані
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко зазначив, що Джуліані не піднімав питання Байденів

П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що двічі зустрічався з адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані, який обіцяв йому допомогти підняти рівень співпраці між США та Україною. Про це він розповів на Форумі з міжнародної безпеки у Канаді, повідомляє "Голос Америки".

Порошенко зазначив, що Джуліані не піднімав питання Burisma чи Байденів. За його словами, Європа не може бути в безпеці, якщо Україна не є членом НАТО.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal писало, що особи, пов'язані з адвокатом президента США Дональда Трампа - Руді Джуліані - в лютому просили п'ятого президента України Петра Порошенка почати розслідування відносно Burisma Group і Хантера Байдена.

Газета повідомляла, що з Порошенком контактували пов'язані з адвокатом Трампа бізнесмени Лев Парнас (уродженець України) та Ігор Фруман (виходець з Білорусі). У кінці лютого вони зустрілися з Порошенком у присутності колишнього українського генпрокурора Юрія Луценка.

Крім того, директор з інтегрованого газового бізнесу "Нафтогазу" Андрій Фаворов повідомляв, що американські підприємці Лев Парнас та Ігор Фруман, які підтримували ділові зв’язки з Рудольфом Джуліані, що є особистим адвокатом президента США Дональда Трампа, намагалися встановити контроль над НАК "Нафтогаз Україна".

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