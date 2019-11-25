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В "Нафтогазе" заявили о попытках Парнаса и Фрумана установить контроль над компанией

Новости » Политика     25.11.2019 - 08:39
В "Нафтогазе" заявили о попытках Парнаса и Фрумана установить контроль над компанией
Фото: Андрей Фаворов (РБК-Украина)

Парнас и Фруман сказали, что хотят сделать Андрея Фаворова "своим человеком"

Американские предприниматели Лев Парнас и Игорь Фруман, которые поддерживали деловые связи с Рудольфом Джулиани, который является личным адвокатом президента США Дональда Трампа, пытались установить контроль над НАК "Нафтогаз Украина". Об этом сообщил директор по интегрированному газовому бизнесу "Нафтогаза" Андрей Фаворов в интервью The Wall Street Journal.

Как он отметил, Парнас и Фруман сказали, что хотят сделать его "своим человеком". Фаворов рассказал, что предприниматели из США в марте текущего года предлагали организовать его назначение на должность главы "Нафтогаза". Этот пост занимает Андрей Коболев. По версии Фаворова, он сообщил о том, что произошло Коболеву и ответил на предложение Парнаса и Фрумана отказом.

В интервью он заявил, что указанная встреча с Парнасом и Фруманом состоялась в марте в американском штате Техас. Его собеседники якобы подчеркивали, что поддерживают связи с Трампом и Джулиани.

В свою очередь, адвокат Парнаса уверяет, что утверждение Фаворова не соответствуют действительности. Адвокаты Фрумана и Джулиани отказались от комментариев.

Напомним, ранее сообщалось, что федеральная прокуратура начала расследование в отношении Джулиани. Его бизнес-партнеров Парнаса и Фрумана обвиняют в незаконном лоббировании и других нарушениях.

Кроме того, сообщалось, что Парнас и Фруман предложили Фаворову партнерство в области экспорта американского сжиженного газа в Украину.

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