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Порошенко рассказал, когда подпишет закон о предоставлении воинам УПА статуса УБД

Новости » Политика    18.12.2018 - 16:07
Порошенко рассказал, когда подпишет закон о предоставлении воинам УПА статуса УБД
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Президент анонсировал подписание законопроекта №8519 об усилении соцзащиты участников борьбы за независимость Украины в 20 веке

Президент Петр Порошенко заявил, что подпишет во вторник, 18 декабря, закон о предоставлении воинам УПА статуса участников боевых действий. Об этом он сказал в ходе своего визита в Тернополь, передает РБК-Украина.

Речь идет о законопроекте №8519 об усилении социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке.

"Уже сегодня я подпишу принятый Верховной радой закон, согласно которому борцам за независимость Украины в 20 веке присвоен статус участников боевых действий наравне с теми героями, которые защищают Украину сейчас от российской агрессии. Это конечно касается и воинов Украинской повстанческой армии. Почему? Потому что это справедливо. Это отношение Украины к своим героям - героям УПА, героям Красной армии, героям и воинам АТО и Операции объединенных сил", - сказал глава государства.

Напомним, 7 декабря спикер парламента Андрей Парубий подписал законопроект №8519 об усилении социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке.  

Как писало РБК-Украина ранее, ВР приняла за основу и в целом законопроект №8519 об усилении социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке, его после нескольких неудачных попыток поддержали 236 нардепов.

Добавим также, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг" в сентябре-октябре 2018 года половина респондентов (51%) были согласны с тезисом о том, что во время Второй мировой войны воины ОУН-УПА защищали свою Родину.

Парубий подписал закон о предоставлении воинам УПА статуса УБД Рада предоставила воинам УПА статус участников боевых действий
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