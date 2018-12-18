Порошенко розповів, коли підпише закон про надання воїнам УПА статусу УБД

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Президент анонсував підписання законопроекту №8519 про посилення соцзахисту учасників боротьби за незалежність України в 20 столітті

Президент Петро Порошенко заявив, що підпише у вівторок, 18 грудня, закон про надання воїнам УПА статусу учасників бойових дій. Про це він сказав у ході свого візиту до Тернополю, передає РБК-Україна.

Мова йде про законопроект №8519 про посилення соціального захисту учасників боротьби за незалежність України в ХХ столітті.

"Уже сьогодні я підпишу ухвалений Верховною радою закон, згідно з яким борцям за незалежність України у 20 столітті присвоєно статус учасників бойових дій на рівні з тими героями, які боронять Україну зараз від російської агресії. Це звісно стосується і вояків Української повстанської армії. Чому? Бо це справедливо. Це ставлення України до своїх героїв - героїв УПА, героїв Червоної армії, героїв і воїнів АТО і Операції об'єднаних сил", - сказав голова держави.

Нагадаємо, 7 грудня спікер парламенту Андрій Парубій підписав законопроект №8519 про посилення соціального захисту учасників боротьби за незалежність України в ХХ столітті.

Як писало РБК-Україна раніше, ВР прийняла за основу і в цілому законопроект №8519 про посилення соціального захисту учасників боротьби за незалежність України в ХХ столітті, його після кількох невдалих спроб підтримали 236 нардепів.

Додамо також, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг" у вересні-жовтні 2018 року половина респондентів (51%) були згодні з тезою про те, що під час Другої світової війни воїни ОУН-УПА захищали свою Батьківщину.