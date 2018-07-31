Порошенко рассчитывает на международную поддержку для снятия блокады РФ в Азовском море

Санции ЕС пртив РФ за строительство Керченского моста Порошенко считает первим шагом на пути к снятию блокады Азовского моря

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на поддержку международных партнеров в усилении давления на Российскую Федерацию (РФ) для снятия российской блокады в Азовском море. Об этом глава государства написал в Twitter.

В частности, по словам Порошенко, первым шагом к этому стали санкции Совета Европейского союза против компаний, причастных к строительству Керченского моста в оккупированном Крыму.

"Керченский санкционный список" открыл новую страницу совместного противодействия агрессивным действиям Кремля относительно осуществления фактической блокады украинских морских портов в Азовском море. Во взаимодействии с международными партнерами найдем действенные механизмы прекращения российской морской блокады", - Написал Порошенко.

Напомним, 31 июля 2018 года стало известно, что Европейский союз ввел санкции против шести компаний из Российской Федерации за строительство Крымского моста.

Также в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявили этого же дня инициирует применение санкций к лицам, которые были вовлечены в процесс незаконного строительства Керченского моста в оккупированном Крыму.

Ранее в Государственной пограничной службе заявили, что Российская Федерация использует договор о сотрудничестве в бассейне Азовского моря как средство давления на Украину.