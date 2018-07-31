Євросоюз ввів санкції проти компаній РФ за будівництво Кримського моста

Під дію санкцій ЄС потрапили ще шість російських компаній

Європейський союз запровадив санкції проти шести компаній з Російської Федерації за будівництво Кримського мосту. Відповідне рішення опубліковано в офіційному журналі ЄС.

Повідомляється, що Європейський союз поширив дію своїх санкцій на ПАТ "Мостотрест" і ТОВ "Стройгазмонтаж", які входять до санкційного списку США. Крім того, під обмеження потрапили АТ "Інститут Гипростроймост" (Санкт-Петербург), АТ "Суднобудівний завод "Залив", ТОВ "Стройгазмонтаж - Мост" і АТ "ВАД".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що посли країн Європейського союзу схвалили санкції проти причетних до будівництва Керченського мосту. Зазначимо, українська влада вважає міст серйозною загрозою безпеки України. Зокрема, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявляв, що після відкриття Кримського моста у Російської Федерації з'явилася можливість оперативно перекидати значні сили Сухопутних військ до окупованого Криму з подальшим проведенням наступальних операцій на півдні України.