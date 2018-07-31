В Україні ініціювали санкції проти осіб і компаній РФ за будівництво Кримського моста

МінТОТ ініціює застосування санкцій до осіб, які були залучені в процес незаконного будівництва Керченського мосту

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (МінТОТ) ініціює застосування санкцій до осіб, які були залучені в процес незаконного будівництва Керченського мосту в окупованому Криму. Про це йдеться на сайті відомства.

У відомстві нагадали, що незаконним є будівництво мосту через Керченську протоку, яке здійснювалося на підставі одного з пріоритетів, передбачених у документі окупаційної влади Росії "Про стратегію соціально-економічного розвитку Республіки Крим до 2030 року".

Генеральним підрядником з проектування та будівництва транспортного переходу через Керченську протоку визначено "Стройгазмонтаж". Також 24 березня 2016 року оприлюднено перелік компаній, які були визначені субпідрядниками будівництва.

У зв'язку з цим МінТОТ ініціювало питання застосування санкцій до 19 юридичних осіб і 22 фізичних осіб.

Введення санкцій зробить неможливими економічні відносини з Україною, дозволить обмежити або припинити економічні відносини з країнами Європейського союзу та США.

Проект розпорядження про застосування санкцій причетних до будівництва Керченського мосту вже погоджено з центральними органами виконавчої влади та спеціальними правоохоронними органами і направлено в Кабінет міністрів України.

Нагадаємо, раніше Європейський союз ввів санкції проти шести компаній з Російської Федерації за будівництво Кримського мосту.