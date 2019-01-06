Порошенко раскритиковал заявления РФ о подкупе Варфоломея для получения томоса

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

По словам президента, в мире нет денег, которые могли бы купить таких людей, как Варфоломей

Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал заявления России о подкупе Вселенского патриарха Варфоломея для получения Украиной томоса. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью президента греческой газете TаNеа.

При этом глава государства подчеркнул, что не удивлен такими заявлениями.

"После стольких лет российской агрессии и нашей борьбы за восстановление суверенитета и территориальной целостности, мы не ожидали ничего другого от Москвы. Тот, кто вспоминает российские истории о "зеленых человечках" в Крыму, "отдыхающих" на Донбассе, MH-17 и Солсбери, не должен снова попасть в ловушки Кремля", - сказал Порошенко.

Президент отметил, что созданная Кремлем подделка является достаточно показательной.

"Они считают, что без финансового вознаграждения ничего невозможно. Я считаю, что когда дело касается уверенности и веры в Бога, и особенно восстановления исторической правды, нет места для финансовых выгод. Те, кто думают по-другому или пропагандируют такие фейки, являются слугами Кремля в его стремлении против независимости Украины и свободного мира как такового", - отметил он.

Порошенко считает, что те, кто распространяет ложь, "потерпят крах".

"В мире нет денег, которые могли бы купить таких людей, как его святейшество Варфоломей. Думаю, люди в Кремле знают это - и таким образом пытаются фальсифицировать его мотивы. Однако Бог и история знают правду. А те, кто распространяет ложь, в конечном итоге потерпят крах. Если и есть что-то, от чего его святейшество Патриарх получил пользу, то это от настоящей преданности Украины силе веры, и силе Божией. Автокефальная Православная церковь Украины обогатит мировое православие", - добавил глава государства.

Кроме того, он добавил, что РФ не скрывает того факта, что считает Русскую православную церковь одним из ключевых инструментов удержания Украины в орбите и в рамках "русского мира".

"Москва, Кремль слишком привыкли использовать церковь как один из инструментов в своей гибридной агрессии. Создание независимой Православной церкви Украины лишает ее этих возможностей, или серьезно ограничивает их", - убежден президент.

Напомним, Порошенко заявил, что Вселенский патриарх Варфоломей будет считаться сооснователем новой Украины.

РБК-Украина также писало, что ранее Вселенский патриархат предоставил томос ПЦУ. А накануне Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ. Позже был опубликован текст томоса на украинском языке.