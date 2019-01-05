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Опубликован текст томоса на украинском языке

Новости » Общество    05.01.2019 - 14:08
Опубликован текст томоса на украинском языке
Фото (twitter.com/poroshenko)

Варфоломей сегодня подписал томос об автокефалии ПЦУ

Посол Украины в Турции Андрей Сибига опубликовал перевод текста томоса об автокефалии объединенной Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter дипломата.

"Перевод подписанного Вселенским патриархом Варфоломеем I в присутствии президента Украины Петра Порошенко и его жены Марины и митрополита Киевского и всей Украины патриаршего и синодального томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины", - написал он.

В тексте говорится, что автокефальная церковь Украины признает головой апостольский и патриарший Вселенский престол. Также митрополит Киевский и всея Украины и архиереи церкви Украины избираются в соответствии с канонами и в соответствии с положениями устава. Украинская церковь также должна участвовать в решении важных канонических и других вопросов в междуправославных совещаниях.

 

Фото (twitter.com/andrii_sybiha)

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей сегодня в субботу, 5 января, подписал томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины.

Как известно, Объединительный собор прошел 15 декабря в Софийском соборе. На собрании представителей церквей Украины и священнослужителей Константинопольского патриархата было объявлено о создании новой поместной церкви в Украине. Также был избран глава новой церкви и утвержден ее устав. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Именно он должен получить томос об автокефалии для Украины 6 января из рук Вселенского патриарха Варфоломея.

Константинополь всегда будет стоять на стороне Украины, - Варфоломей Онлайн-трансляция подписания томоса
Темы: Томос об автокефалии УПЦ
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