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Порошенко розкритикував заяви РФ про підкуп Варфоломія для отримання томосу

Новини » Політика    06.01.2019 - 16:18
Порошенко розкритикував заяви РФ про підкуп Варфоломія для отримання томосу
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

За словами президента, у світі немає грошей, які могли б купити таких людей, як Варфоломій

Президент України Петро Порошенко розкритикував заяви Росії щодо підкупу Вселенського патріарха Варфоломія для отримання Україною томосу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю президента грецькій газеті TаNеа.

При цьому глава держави наголосив, що не здивований такими заявами.

"Після років російської агресії і нашої боротьби за відновлення суверенітету і територіальної цілісності, ми не очікували нічого іншого від Москви. Той, хто пригадує російські історії про "зелених чоловіків" у Криму, "відпочиваючих" на Донбасі, MH-17 і Солсбері, не повинен знову потрапити у пастки Кремля", - сказав Порошенко.

Президент зауважив, що створена Кремлем підробка є досить показовою.

"Вони вважають, що без фінансової винагороди нічого неможливе. Я вважаю, що коли справа стосується впевненості і віри в Бога, і особливо відновлення історичної правди, не має місця для фінансових вигод. Ті, хто думають по-іншому або пропагують такі фейки, є слугами Кремля у його прагненні проти незалежності України і вільного світу як такого", - зазначив він.

Порошенко вважає, що ті, хто поширює брехню, "зазнають краху".

"У світі немає грошей, які могли б купити таких людей, як його всесвятість Варфоломій. Думаю, люди в Кремлі знають це - і таким чином намагаються фальсифікувати його мотиви. Проте Бог і історія знають правду. А ті, хто поширює брехню, у кінцевому підсумку зазнають краху. Якщо і є щось, чого Його Всесвятість Патріарх отримав користь, то це від справжньої відданості України силі віри, і силі Божій. Автокефальна Православна Церква України збагатить світове православ’я", - додав глава держави.

Крім того, він додав, що РФ не приховує того факту, що вважає Російську православну церкву одним з ключових інструментів утримання України в орбіті і в межах "русского мира".

"Москва, Кремль занадто звикли використовувати церкву як один з інструментів у своїй гібридній агресії. Створення незалежної Православної церкви України позбавляє її цих можливостей, або серйозно обмежує їх", - переконаний президент.

Нагадаємо, Порошенко заявив, що Вселенський патріарх Варфоломій буде вважатися співзасновником нової України.

РБК-Україна також писало, що раніше Вселенський патріархат надав томос ПЦУ. А напередодні Варфоломій підписав томос про автокефалію ПЦУ. Пізніше був опублікований текст томосу українською мовою.

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