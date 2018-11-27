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Порошенко намагався зв'язатися із Путіним для звільнення українських військових моряків

Новини » Суспільство    27.11.2018 - 21:40
Порошенко намагався зв'язатися із Путіним для звільнення українських військових моряків
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Відповіді від російського президента не було

Президент Укаїни Петро Порошенко намагався зв'язатися із президентом Росії Володимиром Путіним для обговорення питання звільнення захоплених у Керченській протоці українських військових моряків. Про це він розповів в інтерв’ю телеканалам, передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу президента.

Зокрема, Порошенко замовляв розмову з Путіним, однак відповіді не отримав.

"Тому президент звернувся до канцлера Німеччини Ангели Меркель, щоб вона провела розмову з Путіним для негайного звільнення українських воїнів і українських кораблів" - зазначає прес-служба.

Крім того, президент дав доручення спецслужбам посилити роботу щодо звільнення моряків. Також доручення отримали уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова, посольства.

 "Безумовно, ми будемо продовжувати нашу боротьбу для того, щоб витягнути українських моряків і офіцерів з російських в’язниць, бо я впевнений, що зараз буде розігруватись спектакль нібито кримінальної відповідальності за порушення українського кордону. Весь світ визнає: Крим - це Україна і територіальні води українські. І взагалі - це є нищівний фарс", - прокоментував Порошенко.

Нагадаємо, Київський райсуд Сімферополя призначив два місяці арешту затриманому РФ українському військовослужбовцю Роману Мокряку, командиру бронекатера "Бердянськ". 

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